’Scholen een tijdje dicht’

Volgens mij hadden ze de herfstvakantie beter kunnen verlengen naar drie weken. Maar ze kunnen alsnog de scholen beter voor drie weken sluiten, want daar zit mijns inziens nog steeds de grootste brandhaard.

Er wordt dan gelijk weer geroepen dat kan niet omdat het onderwijs veel te belangrijk is en dat is natuurlijk ook zo. Daarom zou het toch ook op een andere manier kunnen? Nu drie weken dicht om de corona in het onderwijs terug te dringen en dan de zomervakantie drie weken inkorten. Dus in de zomer drie in plaats van zes weken vakantie. Hoe dan ook het blijft een moeilijke keuze.

Aad van Leeuwen, Tilburg