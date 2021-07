Brief 1 ’Kanalen voor overtollig water’

Terwijl Limburg kampt met wateroverlast, kampt een groot gedeelte van Brabant nog steeds met een te lage grondwaterstand dat weer tot gevolg heeft dat er vaak sproeiverboden komen. Kunnen we nu niet grote ondergrondse waterkanalen aanleggen die het overtollige rivierwater transporteren naar droogtegebieden? We bereiken dan twee dingen. Geen wateroverlast in Limburg en geen te lage grondwaterstand in Brabant. Er worden gasleidingen van meer dan 1000 kilometer aangelegd om gas te transporteren, dus dan moet minder dan 100 kilometer waterkanaal toch geen probleem zijn.

Johan van de Put, Roelofarendsveen

