’GPS-tracker in e-bike’

Per maand gaan er duizenden gestolen e-bikes over de grens naar met name Oost-Europa. Dievenbendes hebben hun vizier gericht op elektrische in plaats van gewone fietsen, weet Ton van Manen.

Volgens mij is de oplossing simpel: Waarom niet op elke nieuwe e-bike standaard een GPS-tracker ingebouwd? Het opsporen van de gestolen elektrische fiets is dan heel eenvoudig. Als je dan ook nog korting krijgt op je fietsverzekering hoeft het ook nog niet zoveel extra te kosten. Ton van Manen, Almelo