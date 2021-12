Door de coronacrisis was ik al heel lang niet in de winkel geweest, dus ik besloot onlangs er te gaan winkelen. Toen ik in de winkel kwam van Esprit, kwam een bekende verkoopster naar mij toe. Ariane heet ze. Ze ze: „Anna wat ben ik blij jou te zien, dat is zolang geleden. Maar ik kom uw naam soms wel eens tegen op de WUZ-pagina’s in De Telegraaf en dat vind ik zo leuk.”

Voor mij was dat een leuke boodschap. Zo zie je maar, al kom je niet vaak meer in de winkel, ik word toch niet vergeten...

Anna Kuijs (75)