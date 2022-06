Uitslag Stelling: Ergernis over duur biertje

Een respondent die kritisch tegenover de prijsverhogingen staat, zegt: „Kwaliteit en prijs staan niet meer in verhouding.” Een andere deelnemer reageert: „Ik krijg het gevoel dat de horeca op een snelle manier en over de rug van hun klanten de verliezen wil terugverdienen die ze tijdens de coronacrisis hebben geleden.” Ruim een derde begrijpt wel dat de inflatie ook in de horeca hogere prijzen tot gevolg heeft.

Veel criticasters (56%) hekelen het feit dat de hogere grondstof- en energieprijzen vaak één op één doorberekend worden aan de klant. „Horecaondernemers hanteren over het algemeen een multiplier, wat betekent dat een product een aantal keer over de kop gaat. Een inkoop-prijsstijging van 10 cent leidt daardoor tot prijsstijging bij verkoop van 40 cent”, legt iemand uit.

„Ondernemers willen evenveel of meer winst draaien dan voorgaande jaren”, foetert een respondent. „Als iedereen nou met iets minder winst genoegen neemt dan hoeven de prijzen niet zo te stijgen en doorbreken we de vicieuze cirkel waarin we nu zijn beland.”

Twee derde vindt dat horecaondernemers op hun marges zouden moeten inleveren om zo hun klanten te ontzien. „Als ik zie dat een halve liter bier nu drie keer over de kop gaat, denk ik dat de marges wel wat kleiner kunnen”, aldus een stellingdeelnemer. „De ondernemer zal zijn eigen hebberigheid moeten inperken anders gaat hij het niet redden.”

„Horecaondernemers moeten dan maar genoegen nemen met minder winst”, vindt ook een ander. „In deze kapitalistische maatschappij draait alles om geld en winst en Jan met de pet mag dit betalen. Als ze net géén verlies lijden lijkt me dat in deze uitzonderlijke tijd genoeg.”

Veel sympathisanten van de horeca begrijpen echter wel dat veel ondernemers zich genoodzaakt zien meer te vragen. „Het is toch logisch dat deze mensen een gezonde marge nodig hebben?”, aldus een begripvolle respondent. „Ze moeten hun personeel betalen -dat tevens loonsverhoging eist-, hun coronaschuld afbetalen, hun inkoop betalen die erg is gestegen, de gasprijzen die enorm omhoog zijn gegaan, hun pandhuur betalen én zelf overleven en hun gezin voeden. Het zou van de zotte zijn als ze het niet zouden doen.”

„De horeca heeft te maken met enorm gestegen lasten”, begrijpt ook een ander. „Ik vind dat de verhuurders van de horecapanden water bij de wijn moeten doen, beter een bezet pand dan een leeg pand.”

Zelf bezoekt 73% van de stellingdeelnemers minder vaak een horecagelegenheid sinds de prijzen zo gestegen zijn. „Het gros van de mensen kan dat niet meer betalen. Dus gaan ze thuis een biertje pakken”, ziet één van hen. „Gisteren twee broodjes, een kopje thee en een kopje koffie: € 25,90. Dat ga ik niet meer doen. Voor mij is het klaar.”

Daar sluit deze deelnemer zich bij aan: „€5 tot €7 voor een biertje is te gek voor woorden. Lunchen voor €25? Ammenooitniet. Dan nemen we thuis maar wat uitbundiger vertier. Kunnen we ook nog zitten waar we willen en gratis naar het toilet.”