’John de Mol grijpt crisis aan voor ontslagen’

Ik ben maar een eenvoudige Nederlander die in de horeca werkt dus nu ook zonder werk zit voorlopig. Gelukkig gaat mijn werkgever hier beter mee om dan John. Ik had altijd respect voor deze man, maar nu heb ik het vermoeden dat hij de coronacrisis als een heel zwak excuus gebruikt omdat het gewoon heel slecht gaat met zijn zenders. Geef mij zijn zoon Johnny maar, die is veel socialer.

Ik wens de werknemers die getroffen worden heel veel sterkte met deze streek. Sterkte allemaal in deze zware ellendige periode.

Conny Bleijerveld