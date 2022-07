Premium Het beste van De Telegraaf

De kwestie: ouderen ’Zo word je juist bang om oud te worden’

Door Martine Baay Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Ieder dorp had tien jaar geleden nog een bejaardentehuis. Uit financiële overwegingen heeft de regering daar een einde aan gemaakt. Zo lang mogelijk thuis wonen met behulp van onbetaalde mantelzorgers en betaalde thuiszorg is nu de spelregel. Voor wie dat niet meer lukt, is er het verpleegtehuis, als daar al plaats is. Mildere woonvormen voor ouderen zijn er vrijwel niet, hoewel we de vergrijzingsgolf al lang hebben zien aankomen.