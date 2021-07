’Transfers houden clubs gezond’

Zoveel mogelijk miljoenen euro’s binnen harken door verkoop van spelers of het aantrekken van nieuw talent zodat er weer een solide club op de grasmat komt te staan? In deze transfertijd worden bij allerlei voetbalclubs miljoenentransfers afgesloten over de rug van de spelers alsof het verhandelbaar vee is. Dat lijkt onmenselijk, maar om een club ’gezond’ te houden moet er van tijd tot tijd spelers verkocht worden, zeker als die minder gaan presteren omdat ze bijvoorbeeld naar een andere (buitenlandse) club willen. Uiteindelijk is het wel zo dat, ook bij deze transfers, geld niet stinkt en wie kapitaal heeft, heeft de macht.

Rens Kuijten, Nuenen