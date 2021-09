Mijn nieuwsfoto: Dag zomer

Video

John de Bever onthult: zo gaat het nu met Rob Geus!

Hij is niet alleen de oudste maar ook de meest spraakmakende kandidaat van Expeditie Robinson: John de Bever. De zanger heeft behoorlijk wat zelfspot. Dat blijkt wel nu hij vrijdag een single uitbrengt over zijn slechte gehoor in het programma. Verslaggever Jordi Versteegden zocht hem thuis op.