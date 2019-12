’Woningnood niet nieuw’

Op 1 augustus 1962 zijn mijn man en ik getrouwd in Amsterdam en in september hadden wij een driekamerappartement. Hoe kon dit gebeuren in een tijd van woningnood? Mijn schoonvader had de vooruitziende blik om mijn man toen hij 6 (!) jaar oud was, in te schrijven bij een woningbouwvereniging. En twintig jaar later was zijn nummer aan de beurt. Het was een mooi huwelijkscadeau in een tijd dat ik gezinnen met drie kinderen kende die op twee kamertjes inwoonden. In 1968 zijn wij uit Nederland vertrokken en nooit meer terug gekomen. Maar wij zien met verbazing dat er nog niets veranderd is.

Pamela Freelink