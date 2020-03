’Is bestaan EU nog gerechtvaardigd’

Dit was het moment geweest om te laten zien wat en waar de EU voor staat. Maar de EU gaf in deze niet thuis, met als gevolg dat de landen hun eigen koers zijn gaan varen.

De vraag is dan ook of het bestaan van de EU nog gerechtvaardigd is, of moet omgezet worden in een samenwerkingsverband tussen landen zonder een Europees parlement.

In mijn ogen een samenwerkingsverband. Want deze crisis heeft duidelijk gemaakt dat zij niet bij machte zijn om tot een duidelijk beleid te komen en op een juiste wijze leiding te geven aan Europa.

F. Marinus, Venlo