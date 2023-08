Nogal primitief dat ministers niet met zwangerschapsverlof kunnen

Er is een minister zwanger. De demissionair minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het is een vrouw, zeg ik er maar even bij. Liesje Schreinemacher is in verwachting en hier komt de primeur: het is voor het eerst dat een minister met zwangerschapsverlof gaat.

