’Van hollen van crisis naar crisis’

De coronacrisis staat ons nog het dichtste bij. En daar zijn we ook nog steeds niet van verlost. We hebben daarnaast al veel ellende op ons af zien komen. Zo zitten we ook nog volledig in een stikstofcrisis, afwikkeling toeslagencrisis, een schier onoplosbare woningmarktcrisis, een energiecrisis, klimaatcrisis, vluchtelingencrisis en een ernstig personeelstekort in allerlei branches, waardoor de continuiteit van bedrijven en instellingen in ernstige mate belemmerd wordt of zelfs in gevaar komt.

Neem wat dat laatste betreft als voorbeeld ons 'paradepaardje' Schiphol, waar dagelijks duizenden mensen in lange rijen kunnen aansluiten zonder ook maar enige zekerheid van het bereiken van hun bestemming. En ’last but not least’ slaagt de boekenbranche er nu ook al niet meer in om in alle gevallen de scholen vóór de aanvang van het nieuwe schooljaar van schoolboeken te voorzien.

Het is eigenlijk lachwekkend en tegelijkertijd dieptriest. En dan zitten we bovendien ook nog opgescheept met een regering die het op zowat alle fronten laat afweten.

Hoe nu verder, of beter nog: hoe gaat dit uiteindelijk aflopen? Ik durf er geen slag naar te slaan!

Jan Muijs, Tilburg