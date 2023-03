Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier ’Hier komen de meeste journalisten niet’

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Vlag in Talinn. Ⓒ ANP / SIPA USA

Misschien is het door de vele reizen die ik vorig jaar naar Oekraïne maakte, maar toen ik deze maand in de Baltische landen Estland en Letland was, moest ik mijn vizier wat bijstellen. De zaken waren minder zwart-wit dan ik uit Oekraïne gewend was.