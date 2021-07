Premium Binnenland

Besmettingsupdate corona: ’Het gaat echt de goede kant op’

Nederland scoort steeds beter op de Europese ranglijst van het aantal besmettingen. Mede door de versnelde vaccinatiecampagne zijn we niet langer het ’slechtste jongetje van de klas’. Dat is hoopvol in een tijd waar zorgen over de oprukkende deltavariant blijven bestaan.