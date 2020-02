Van alle ministers is Carola Schouten toch wel kampioen ’moeilijk kijken’. Op het jongste ChristenUnie-congres stelde ze niet teleur. Hoe ging het met haar, vroeg de gespreksleider op het podium. „Het is hectisch. Het is druk. Het is complex. Soms ook best wel ingewikkeld en zwaar”, zuchtte de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En vicepremier. Want dat is ze ook nog eens.