We moeten onze prioriteiten herzien

We zitten nog in het oog van de storm met het coronavirus, de intensive careafdelingen zijn druk, begraafplaatsen maken overuren, maar Brussel neemt alvast een voorschot op wat er zou moeten gebeuren. Het ’plan’ is voorspelbaar: Ursula von der Leyen zegt dat na de crisis door de lidstaten twee keer zoveel geld moet worden overgedragen aan Brussel. Van de website van het Europees Parlement: „De Europese Green Deal moet de basis vormen voor ons herstel.”