’Poetin zal boeten voor barbaarse daden’

Met één bom werd dit ziekenhuis volledig 'aan gort' geschoten. De inslag was tot op anderhalve kilometer voelbaar. Complete waanzin en werkelijk de bloody limit. Dit mag niet slechts een voetnoot in de geschiedenis worden. Voor zo'n barbaarse daad zal Poetin vroeg of laat verantwoording moeten afleggen. In feite is dat nu al het geval door de sancties die helaas vooral nog de burgers in Rusland treffen, die volledig onwetend gehouden worden van deze zinloze oorlog.

En diegenen die hun stem durven laten horen worden met duizenden tegelijk opgepakt en geïnterneerd. Maar één ding is zeker. De afrekening komt elke dag dichterbij. En die dag mag Poetin vrezen.

Jan Muijs, Tilburg