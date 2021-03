’Vaccinatiepaspoort moet er komen’

Het is toch te dol dat wij rekening moeten houden met mensen die weigeren om zich welke redenen dan ook te laten vaccineren? Mijn man en ik hebben onze eerste prik gehad, niet omdat we er zo naar uitgekeken hebben, maar wel om onszelf en anderen te beschermen tegen het virus. Bovendien is het de enige weg naar de vrijheid om onze kinderen, die in het buitenland wonen, weer te kunnen zien. Dat was een jaar geleden voor het laatst.

Enige tijd geleden was er een hoop commotie over kinderen die niet geprikt waren tegen DKTP. Zij mochten niet toegelaten worden tot de kinderdagverblijven. Ik had toen niet de indruk dat daar ook zo solidair over werd gedacht.

Het is ieders eigen keus maar ook eigen verantwoordelijkheid. De goeden hoeven niet onder de kwaden te lijden. We hopen dan ook dat het paspoort er komt.

J. de Vries