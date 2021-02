’Winkels open op afspraak’

Als jouw lobbygroep niet in één van de corona-praatgroepjes zit, wordt er met jouw belangen geen rekening gehouden. De horeca en de amusementswereld blijven gesloten. Terwijl er zeker in de buitenlucht wel beperkte mogelijkheden zijn. Meubelwinkels, electronicazaken en rijwielhandels hebben weinig klanten per dag en hoeven mijns inziens niet dicht te blijven. Dat geldt ook voor opticiens. Kledingwinkels kunnen op afspraak bezocht worden. Er is veel mogelijk, als de regering met vertegenwoordigers van de diverse beroepsgroepen rond de tafel gaat zitten. Om uiteindelijk faillissementen te voorkomen.

E.L. Dobber, Lelystad