In het Vizier Duitse rechter hangt in zijn zetel alsof hij met een Warsteiner tv zit te kijken

Door Silvan Schoonhoven Kopieer naar clipboard

Elke keer is het weer een vreemd gezicht om profeet Robert de rechtzaal in te zien wandelen. In handboeien geslagen leiden Duitse agenten hem binnen. In Nederland worden alleen de allergevaarlijkste woestelingen vastgebonden voor de rechter gebracht. Zoals Gökmen T. de tramterrorist, die ondanks zijn boeien er toch nog in slaagde de rechter te bespugen.