’Laat iedereen per post stemmen’

Omdat ik nog lang niet op omvallen sta, ben ik geduldig in de wetenschap dat straks weer betere tijden aanbreken. Maar als ik op 17 maart wil stemmen word ik toch weer gedwongen risico's te nemen en volstrekt onnodige.

Vanaf 70 jaar mag men straks per brief stemmen. Waarom geldt die optie niet voor iederéén? Met DigiD kan ik nu ook al praktisch iedere wettelijke handeling uitvoeren. Laat mensen via die weg een kiesbiljet aanvragen en per post terugsturen. Het systeem is er al, in de vorm van onze belastingdienst. Lijkt me wel zo veilig!

Els Voort, Spijkenisse

