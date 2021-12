Eenduidige regels

Binnenland

’Reisadvies misbruikt voor coronacrisis’

Gaat het reisadvies op de schop of niet? Dat is de vraag waar de rechter vrijdag antwoord op geeft in een kort geding van 81 reisbedrijven tegen de Staat. ,,Er wordt met twee maten gemeten. Waarom is Europa, de brandhaard van de wereld, geel?”