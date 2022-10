Het boeren bedonderen en schofferen gaat door

Binnenland

Van der Burg in beroep tegen uitspraak over asielopvang

Staatssecretaris Eric van der Burg ’(Vreemdelingenzaken) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over de leefomstandigheden in de asielopvang. Het kabinet en opvangorganisatie COA kunnen simpelweg niet voldoen aan de minimale eisen voor de opvang.