’Waardeer vooral de reis ’

Zelf heb ik nog nooit gevlogen. Al zou het gratis zijn zou ik het nog niet doen. Voor mij is de reis een volwaardig onderdeel van mijn vakantie, dus ik kies bewust voor bestemmingen die met trein en bus te bereiken zijn. Onlangs genoot ik vanuit de nachttrein in alle rust van een schitterende zonsopgang langs de Rijn. Af en toe ’echt onderweg’ zijn is goed voor een mens – tenslotte is het leven zelf een reis. Wie zich op de volgende bestemming blindstaart, mist heel wat.

K. Teplá

Voorburg