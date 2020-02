’Geen geloof in de fabeltjes van Pechtold’

Toevallig gisteren gebeld met het CBR waar mijn keuringsrapport bleef. Gezondheidsverklaring opgestuurd op 30-01-2020. Rijbewijs verloopt op 20-08-2020. Het antwoord wat ik kreeg was: omdat mijn rijbewijs stilzwijgend met een jaar in Nederland is verlengd, kunt u uw keuringsrapport in februari 2021 tegemoet zien en dan heeft u waarschijnlijk voor 20-08-2021 uw verlengde rijbewijs weer in uw bezit. Mij wordt dus een jaar het recht ontnomen om in het buitenland met mijn auto te reizen.

Over discriminatie gesproken. Zoveel jaren heb ik niet meer en ik wil nog wel een beetje genieten en zelf bepalen waar en wanneer ik op vakantie of familiebezoek in het buitenland ga.

Jos Hartman, Hoenderloo