Dat toeristen zich laten spreiden is misvatting

Toeristendrukte op de Dam, bij de aftrap van het tulpenseizoen. Stephen Hodes:,,Je kunt toeristen wel willen spreiden over het land, ze komen toch voor de grote trekpleisters.”

In 2019 kwamen ruim 20 miljoen bezoekers naar ons land – een record. In 2030 zullen dat er zeker 30 miljoen zijn, verwacht het Nederlands toerismebureau NBTC. „Wanneer zien we in dat er grenzen zijn aan de groei? Nu? Of pas als het te laat is?”, vraagt Stephen Hodes zich af.