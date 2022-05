’Rechters straffen te laag’

Eigenlijk hoeft de straf niet eens omhoog, want 15 jaar is best lang maar het probleem wordt veroorzaakt door onze rechterlijke macht, die daar vaak veel te ver onder gaat zitten. Met aftrek kan het gebeuren dat de dader weer na enkele jaren vrij rond loopt. Voor een levensdelict! Het zal jouw kind of geliefde maar zijn! Maar ik vraag me af of rechters bij een eventuele verhoging van de maximumstraf daar wel in mee zullen gaan? Rechters zijn wat dat betreft wat wereldvreemd en dat soort zaken, zijn vaak voor hen een 'ver van mijn bed'-gebeuren.

Jan Muijs, Tilburg