’Begrip voor boeren verdwenen’

Toen de boeren indertijd met hun protesten begonnen, gaf ik ze groot gelijk. Hier werd een belangrijke beroepsgroep als tweederangsburger weggezet. Toen echter met hun acties op grote schaal onschuldigen werden geschaad, nam mijn sympathie al af. En mijn begrip ging het raam uit toen er zelfs geweld werd gebruikt.

Ik vond het misbruik van de Nederlandse vlag ronduit beledigend: die vlag is van ons allemaal en geen speeltje voor één groep mensen. Maar met de weigering die vlag goed te hangen op 4 en 5 mei is ook al mijn respect voor deze groep en hun zaak verdwenen. De kreet van de boeren 'wij zijn er ook nog' Is veranderd in 'alleen wij doen er nog toe'. Bah! Hoe durf je jezelf te stellen bóven degenen die gestorven zijn om dit land en deze vlag te verdedigen? Vecht je geschillen met de overheid verder uit in de rechtszaal en stop met het schofferen van de rest van Nederland.

Els Voort, Oostvoorne