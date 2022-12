Brief 3 ’AOW niet tien procent omhoog’

Zelf ben ik getrouwd en gepensioneerd. De volgende redenering betreft dus mijn situatie en die van een zeer grote groep AOW’ers. Vandaag heb ik de nieuwe getallen op de site van de Sociale Verzekerings Bank (SVB) aangetroffen. Naar aanleiding hiervan heb ik enig rekenwerk verricht. Mijn bruto AOW bedroeg € 914, een toename van 10% levert €91 extra op, totaal dus €1005. Dit is inclusief € 26,38 inkomensondersteuning. Echter, in de nieuwe uitkering is de ondersteuning verlaagd naar €5 en daardoor zou de bruto AOW €984 moeten bedragen. Het bedrag dat ik van de SVB, volgens hun eigen publicatie, zal ontvangen bedraagt €973! Hoe kan dat? Herberekening van mijn vorige AOW met een toename van 8,8% en onder vermindering van €21, levert het nieuwe bedrag van €973 op, het actuele bedrag per 1 januari 2023.

In plaats van 10 procent blijkt er een verhoging te zijn van 8,8 procent. Hoe kan dat? Hebben de verantwoordelijke ministers ook rekenonderwijs genoten van incompetente onderwijzers, of, worden wij voor de zoveelste keer door het kabinet Rutte IV bij de neus genomen?

Dr. John Houben, Ursem

