’Fatbike nieuw probleem op fietspad’

Elke puber had hem opgevoerd en reed er als een gewone bromfiets mee, zonder helm en tot snelheden van 50 km/u. Levensgevaarlijk. En niemand die handhaafde. Gelukkig is dat probleem opgelost door de helmplicht in te voeren. Daarom zijn de pubers nu massaal overgeschakeld naar de fatbike. Voor 50 euro kant de snelheidsbegrenzer er afgehaald gehaald worden en voor 150 euro kan de fatbike worden voorzien van een gashendel. Hierdoor is het snorfietsprobleem opnieuw geïntroduceerd, en deze keer zijn ze volledig onverzekerd. Levensgevaarlijk. En wederom niemand die handhaaft.

Peter van der Geest, Hillegom