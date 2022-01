Premium Binnenland

Mysterie brievenbus in Baarnsche Bos ontsluierd: ’Ik kon hem moeilijk midden in het dorp zetten’

De brievenbus in het bos een mysterie? Niet echt. Het bericht over de knalrode brievenbus in het Baarnsche Bos bezorgde een aantal lezers een flinke lachstuip. „Het is een geocache”, grinnikt de Baarnse geocacher ’Roppio’. „En hij staat er al sinds 15 november. Ik was de eerste die hem vond. En ik w...