’Stel vakantie even uit’

Een heel belangrijk signaal, maar desondanks zijn er toch mensen die op vakantie gaan naar dit land, maar ook naar andere vakantielanden die als besmettingshaarden gelden. Wat bezielt deze mensen eigenlijk, het lijkt er op dat ze hun eigen belang voorop stellen en totaal geen rekening houden met anderen. Waarom stellen ze hun vakantie niet even uit om daarmee een bijdrage te leveren aan het terugdringen van het aantal coronabesmettingen dat wereldwijd veel mensen raakt en grote ellende veroorzaakt. Wat is er op tegen om in deze coronacrisis de vakantie naar besmettingshaarden even een jaar uit te stellen, want dat zou een geweldig goede positieve bijdrage zijn aan de bestrijding van dit verschrikkelijke virus.

Otto C. Tempelaars,Heemstede