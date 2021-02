’Machtsmisbruik banken’

De bank spreekt over onvoldoende aanloop en fysieke contacten in het afgelopen jaar. Een waarheid als een koe omdat de vestigingen zijn gesloten vanwege corona! In de provincie en op het platteland moet je voor de dichtstbijzijnde bank 40 km reizen. Een afspraak maken is dan wel verplicht.

Pinautomaten verdwijnen op grote schaal. Zo is in onze woonplaats nog maar één pinautomaat bij de supermarkt! Voor ouderen en minder mobiele personen een groot fysiek probleem en hoge reiskosten. En ondertussen gaan de kosten voor de service fors omhoog. Misbruik maken van de onaantastbare positie van de bank.

B. Huisman