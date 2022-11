Premium Het beste van De Telegraaf

Column Afshin Ellian Antisemitisme mag niet worden onderschat

Door Afshin Ellian Kopieer naar clipboard

Antisemitisme is een onverwoestbaar, historisch fenomeen. Deze week herdenkt Europa de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland onder leiding van de nazi’s Joodse instellingen, winkels, scholen en woningen aangevallen. 1400 synagogen en ruim 7000 bedrijven die enigszins een relatie met Joden hadden, werden in brand gestoken. Honderden Joden werden gedood en op 10 november werden tienduizenden Joden opgepakt.