’Inflatie eet spaargeld op’

Vanwege o.a. ict problemen duurt het nog wel even tot de spaartaks wordt berekend over het daadwerkelijke rendement. Tot die tijd geldt een ’overbruggingsregeling’ waarbij rekening gehouden wordt met rendement op sparen of beleggen. (Tel. 1-5) Waarmee geen rekening gehouden wordt is de inflatie. Op spaarrekeningen wordt momenteel hoogstens 1% rente vergoed, bij lange na niet genoeg om de inflatie bij te houden, met andere woorden je geld wordt ondanks de huidige spaarrente minder waard. Het zou dus meer dan billijk zijn dat er rekening met de inflatie wordt gehouden en vermogen pas wordt belast als het rendement hoger is dan de inflatie.

Willem van de Burg, Boskoop