’Waterschappen kiezen de makkelijkste weg’

Zo worden kostenstijgingen genoemd en er zijn meer gebruikers. Dat laatste is natuurlijk een enorme gotspe want deze nieuwe gebruikers moeten ook gewoon betalen en zorgen automatisch voor meer inkomsten. Maar natuurlijk kiezen deze organisaties weer doodleuk voor de gemakkelijkste knop om aan te draaien namelijk de prijs verhogen. Niet voor bezuinigen, efficiënter werken of minder management. Het wordt hoog tijd dat deze clubs eerst eens de tering naar de nering gaan zetten in plaats van rücksichtlos de tarieven verhogen. Dat moet de gemiddelde Nederlander namelijk ook, want die heeft geen andere keus.

Jan Pronk, Beverwijk