Uitslag Stelling: ’QR-code hoort bij uitje’

Hoewel de meesten vinden dat deze coronapas hoort bij een uitje, zijn velen er ook niet blij mee. Zo stelt iemand:,,Ik ben niet blij met die QR-code. Maar het is een manier om de vinger aan de pols te houden. Wat ik vooral irritant vind, is hoe moeilijk tegenwoordig iedereen doet over alles, de viruswappies voorop.”

Horeca-ondernemers claimen dat ze geen personeel hebben dat de codes kan scannen. Een krappe meerderheid van de deelnemers gelooft dit. Veel respondenten vinden niet dat de horeca-ondernemers voor politieagentje moeten spelen. Eén van hen: ,,Stel een vaccinatieplicht in en handhaaf die, dit is geen taak die je ondernemers laat uitvoeren.”

Een andere klacht van de ondernemers is dat potentiële bezoekers en masse reserveringen annuleren. De meesten denken dat dit klopt. Een campingeigenaar meldt: ,,Sinds dit bekend is geworden, hebben we geen reserveringen meer binnengekregen. Mensen willen onbevangen uit kunnen gaan en dat kan niet met die QR-code.” Een ander schrijft: ,,Die QR-code scheelt vast omzet, maar de prijzen zijn nu toch al omhooggegaan. Maar alles is beter dan géén omzet omdat de horeca weer op slot moet.”

Horeca-ondernemers en bijvoorbeeld bioscoopeigenaren klagen nu steen en been. De meesten denken niet dat de problemen uiteindelijk zullen meevallen. Maar volgens een optimistische respondent is het vooral een kwestie van wennen. ,,Kijk naar de ons omringende landen. Daar klonk eerst ook gemor, maar door de bank genomen heeft bijna niemand er problemen mee. Dus: niet zo zeuren en zet je schouders eronder.” En een ander valt bij: ,,Als je naar theater of bioscoop gaat, moet ook je kaartje worden gecontroleerd. Hoe lastig is het om dan ook even een QR-code te laten checken?”

Driekwart van de deelnemers denkt dat het systeem niet waterdicht is en dat er de hand gelicht gaat worden met het codebeleid. Een tegenstander van de verplichte QR-code meent: ,,Het systeem is zeer fraudegevoelig en zadelt ondernemers op met extra kosten. Ik kan mij bovendien voorstellen dat ze niet willen meewerken aan het uitsluiten van mensen.”

Wel denken de meesten dat meer Nederlanders zich laten vaccineren om gezeur bij de deur te voorkomen. Een criticus noemt het beleid: ,,Pure dwang om mensen over te halen om alsnog een vaccinatie te halen. Daar worden nu de ondernemers voor gebruikt.”

De ene helft van de stemmers blijft liever thuis als er een QR-code wordt gevraagd. Een deelnemer motiveert het als volgt: ,,Die code biedt schijnveiligheid, net alsof iedereen met een vaccinatie nu ineens niemand meer kan besmetten.” De andere helft van de stemmers vindt het geen probleem om in horeca, bioscoop of theater de telefoon te laten scannen.

Het gros van de respondenten zegt te zijn geprikt tegen corona. ,,Ik ben gevaccineerd en heb een QR-code, dus ik kan overal heen. Maar ik kan nog wel mensen besmetten die met een negatieve PCR-test zijn binnengekomen. Zij kunnen nog steeds ziek worden van mij.”