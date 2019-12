’We moeten iets doen’

In het artikel ’Rennend naar 19 miljoen mensen’ (Tel. 17/12) merkt immigratiedeskundige Ruud Koopmans op dat we ’iets’ moeten doen aan de migratie van buiten de EU. Met name politici roepen in alle gevallen dat ze het niet weten. We zijn wel sterk in zaken die we juist niet moeten doen, zoals het zwartlakken van gegevens.

Henk Mulder, Zwolle