Brief 3: ’Volledige lockdown is een gotspe’

Het kabinet overweegt een volledige lockdown als een afvlakking van het aantal coronabesmettingen uitblijft. Wat een gotspe. In ieder land waar een aantal maanden geleden een volledige lockdown is uitgevaardigd, steekt het virus weer de kop op.

En logisch, want dit virus is er en dit virus blijft er. Voor mij onbegrijpelijk dat de verantwoordelijke mensen dit niet inzien. Wat had er in april of mei toen ’de pleuris uitbrak’ moeten gebeuren? De kwetsbare groepen afschermen, het verplegend personeel voorzien van de juiste middelen en een aantal noodziekenhuizen creëren, waar coronapatienten konden worden opgenomen waardoor in de ’normale’ ziekenhuizen de reguliere zorg niet in gevaar kwam.

Staat bijvoorbeeld het Slotervaartziekenhuis niet leeg? Ik weet, dit was een kostbare operatie geweest, maar de economische schade wordt/is vele malen groter. Bedankt Mark, over een paar maanden ligt heel Nederland op z’n rug en is nagenoeg iedereen bankroet.

Tjeu Claase, Malden

