Twee weken geleden verbleven wij in het vakantiehuis Erve Heidepark, bij de familie Vrolijken in Lemelerveld. Wij hadden onze e-bikes mee en wilden er eentje gaan huren voor onze zoon bij een fietsverhuurbedrijf in de omgeving. Toen er geen fietsen beschikbaar bleken te zijn, bood de familie aan dat wij een e-bike van hun konden lenen. Dat is nou wat je noemt... topservice!

Sandra van Leeuwen

