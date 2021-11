’Waterstof sluit aan op bestaande installaties’

In genoemd programma werd uit de doeken gedaan dat men al heel ver is met waterstof en dat het de bedoeling is om straks waterstof via het bestaande gasleidingnetwerk naar de woningen te transporteren. De bestaande cv-ketel behoeft slechts een kleine aanpassing. Ook personenauto’s en het zware vervoer hebben met waterstof geen CO2-uitstoot. Je kunt het water uit de uitlaat gewoon drinken. Het gebruik hiervan levert totaal geen ontploffingsgevaar op of wat voor ander mogelijk gevaar dan ook. Waterstof is lichter dan lucht en vliegt bij een eventuele lekkage gewoon weg. Naast de bestaande waterstoffabriek in Eemshaven komt er ook een in Amsterdam. Dure en lawaaierige warmtepompen zijn dan niet nodig voor de bestaande woningen en van het gas afgaan is niet eerder nodig dan wanneer het waterstoftransport plaats kan vinden.

Nol Peels, Eindhoven