Premium Het beste van De Telegraaf

Doorstart mislukte leiders is een farce

Door Nausicaa Marbe

De resolute Johan Remkes ten spijt: erg hoopvol is een formatie voor een ’doorstartkabinet’ niet. De verhoudingen zijn gespannen, de wederzijdse toenaderingen onbetrouwbaar, van Kaag is inmiddels bekend dat ze als een blad aan een boom kan draaien en streken heeft – geen solide formatiepartner. Een half jaar na de verkiezingen is er pas overeenstemming over wie met wie gaat praten. Een minuscule stap vooruit.