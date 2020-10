’Kerncentrales veel veiliger nu’

Ik zou zeggen: kijk eens hoe we 34 jaar geleden leefden en hoe we dat nu doen. De technische vooruitgang is enorm. Tsjernobyl was destijds al een oude slecht onderhouden nucleaire installatie. De moderne centrales zijn totaal niet te vergelijken daarmee. Fukushima was het gevolg van een aardbeving en een daaropvolgende tsunami. Er zijn geen rechtstreekse doden door de kernramp, wel door de tsunami en de angst die er daarna was (hartaanvallen e.d.).

Lekker doorgaan met windmolens die zonder subsidie niet kunnen draaien en ook nog eens heel vaak stilstaan. Ook hoor ik niemand over de energie die het kost om al die dingen neer te zetten en te onderhouden en als ze na 30 of 40 jaar op zijn zal het ook weer allemaal afgebroken en verwerkt moeten worden wat ook weer massa’s energie kost en geld kost.

Frits Dieben, Veldhoven