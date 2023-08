Niet de autochtoon moet zich aanpassen, maar de migrant

Superdiversiteit is een hip woord. ’Ik woon in een superdiverse buurt’ is heel stoer om te zeggen. Alsof je daardoor beter bent dan iemand anders. Mensen uit een superdiverse buurt zijn beter van inborst dan mensen uit een minder diverse buurt. Die laatsten zijn op hun beurt dan weer beter dan mensen uit een ’witte’ buurt. En zo bestaat er een hiërarchie van progressieve labels die je kunt verzamelen. Hoe meer je er hebt, hoe beter je bent als mens.