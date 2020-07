Burger dupe van uitlopen bouwproject

De overheid en provincies moeten er vaak tientallen miljoenen op toeleggen. Of het nu de Noord-Zuidlijn in Amsterdam is of de Ringweg in Groningen, de projecten duren vaak te lang en het gaat vaak tientallen miljoenen extra kosten!

Normaliter worden dit soort projecten aanbesteed voor een vast bedrag, maar door onvoorziene omstandigheden of externe strubbelingen loopt het uit de hand.

De provincie stelt zich vaak garant. Hierdoor komen andere projecten stil te liggen. En de belastingbetaler moet het uiteindelijk betalen.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela