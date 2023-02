’Wangedrag in café weren’

Een respondent gelooft dat vechtersbazen, aanranders en dealers door de maatregel weliswaar buiten de deur blijven, maar dat geweld zich dan naar de straat verplaatst. „Stel ook gebiedsverboden in en voer preventief fouilleren in uitgaansgebieden in.”

Dergelijke lijsten bestonden tot 2018 ook al, maar waren niet AVG-proof. Nu heeft de Autoriteit Persoonsgegevens groen licht gegeven voor het aanleggen van weer nieuwe lijsten. Bijna niemand vindt het terecht dat de lijsten in eerste instantie verboden werden. Een stemmer: „Deze regeling en die voor winkelverboden hadden hun nut al bewezen, maar moesten zeer onterecht door de AVG-mallemolen.”

Een groot deel van de stemmers gelooft desondanks niet dat met de nieuwe lijsten de privacy goed gewaarborgd zal zijn. Een reactie: „Voor raddraaiers hoeft privacy niet te gelden.” Toch wijzen een aantal respondenten erop dat discriminatie op de loer ligt. „Je moet echt een gegronde reden geven om iemand op zo’n lijst terechtkomt, anders is er het gevaar van willekeur.”

Toch heiligt het doel de middelen. Een meerderheid van de stemmers vindt dat zo’n zwarte lijst preventief zal werken. Bijna alle stemmers vinden geweld bij het stappen niet iets ‘dat erbij hoort’. Een respondent gelooft dat vechtersbazen, aanranders en dealers door de maatregel weliswaar buiten de deur blijven, maar dat geweld zich dan naar de straat verplaatst. „Stel ook gebiedsverboden in.”

Wel denkt een meerderheid dat uitgaansgeweld van alle tijden is. Een reactie: „Wij waren ook geen lieverdjes, maar het vechten was lang niet zo intens als nu. En dan had je altijd een uitsmijter die ertussen sprong.” Een meerderheid vindt het wel goed dat jongeren onder de achttien jaar geweerd worden in clubs en cafés. De meeste deelnemers denken echter niet dat deze leeftijdsgrens een hoop zal schelen in het uitgaansgeweld. Een respondent: „Het heeft niet met leeftijd, maar wel met fatsoen te maken.” Een andere stemmer zou het juist goed vinden als jongeren ‘leren’ uitgaan. „Zodat je weet hoe je je moet gedragen in een café of club.”

Wie zich misdraagt in een café of club kan maximaal twee jaar nergens meer naar binnen in een uitgaansgebied. Bijna alle stemmers vinden dit een goede sanctie. Voor veel respondenten gaat dit echter niet ver genoeg. „Twee jaar zijn zo om en dan begint het gedonder gewoon weer opnieuw. Een rechter zou iemand een algeheel horecaverbod moeten opleggen.”

De meeste stemmers vinden niet dat het aanleggen van ‘zwarte lijsten’ eigenrichting in de horeca tot gevolg heeft. Een stemmer merkt op: „Met welk recht mag een branche mensen op lijsten plaatsen? Daar hebben we toch een justitieel apparaat voor? Gaan we dit dan ook doen bij mensen die stelen bij supermarkten omdat ze geen geld meer hebben voor boodschappen?” Anderen vragen zich vooral af of dit plan wel haalbaar is: ,,Hoe gaan we dit handhaven? Dit gaat namelijk geweld uitlokken. Zet je dan bij iedere tent een BOA voor de deur?”