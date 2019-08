Brief 3 ’Den Haag heeft zitten slapen’

En trouwens ook in andere grote steden van ons land is dit niet nieuw. Er waren de laatste jaren genoeg wildwesttaferelen in Amsterdam die allemaal te maken hadden met afrekeningen in het drugscircuit, veelal met dodelijke afloop en veel risico voor omwonenden.

De overheid heeft zitten te slapen en het allemaal laten gebeuren. Er waren signalen genoeg, maar waarschijnlijk had men andere prioriteiten in Den Haag. Dit probleem oplossen of op zijn minst onder controle krijgen, is wensdenken.

Misschien een goed idee dat minister Grapperhaus eens koffie gaat drinken en zijn licht opsteekt bij minister-president Lee van Singapore, die heeft vast wel wat goede tips.

Dick van Beusichem, Tiel

