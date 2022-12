Premium Het beste van De Telegraaf

Discussies in de kiem gesmoord Bizarre, maar ook genadevolle tijden

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

In een van de persberichten van het Nobelprijscomité in 2015 werden William C. Campbell en Satoshi Omura geprezen om een nieuw geneesmiddel dat zij hadden ontwikkeld. Dat middel had rivierblindheid, een verwoestende tropische ziekte, ’radicaal gereduceerd’. Ook bestreed het medicijn andere ziektes. Het Comité schreef: „De gevolgen van verbeterde menselijke gezondheid en de reductie van lijden zijn onmeetbaar.” Dat opmerkelijke geneesmiddel heet Ivermectine. In september 2021 verscheen een tweet met de volgende inhoud: „Ook hier zijn enkele überwappies die Ivermectine (een veterinair middel tegen darmwormen en schurft) promoten tegen Covid-19. Dat is compleet onverantwoorde gezondheidsgevaarlijke onzin. Wanneer je geen paard of koe bent, gebruik dan dit middel niet.”