Uitslag Stelling: ’Robot welkom als hulpje’

De regering ziet robotisering als een belangrijke oplossing voor het personeelstekort, zo staat in een Kamerbrief. De stemmers zijn gematigd enthousiast over de inzet van robots op de arbeidsmarkt. „Dat is een betere methode om het personeelstekort op te vangen dan arbeiders uit het buitenland halen. Robots hebben in ieder geval geen woning nodig!” Ook deze stemmer ziet de voordelen van robotisering in: „Zet robots in voor zwaar, vuil of anderszins belastend werk: zijn we gelijk van de discussie over vroegere pensionering bij zwaar werk af!”

In China en Japan worden robots al volop ingezet in hotels en restaurants, waar zij taken in de bediening overnemen. Een van de deelnemers ervaarde dit en was tevreden: „De ober brengt je naar je tafel. Neemt de drankjes en eten op. De robot komt het brengen.” Slechts een kwart vindt dat wij hier ook naartoe moeten. Het gros van de deelnemers vindt de inzet van robots in contactberoepen onwenselijk. Deze meerderheid is dan ook fel tegen de inzet van servicerobots in de zorg, zoals in Aziatische landen al gebeurt. „In de zorg werkt het mensonterend, vreselijk!”, zo reageert een respondent. Iemand anders stelt zich de situatie voor: „Ik moet er niet aan denken om als ik in het ziekenhuis ligt, gewassen te worden door een robot! Juist dan heb je een glimlach en een arm om je heen nodig, geen waggelende robot zonder empathie!”

Door meer robotisering van de samenleving gaat het sociale menselijke contact verloren, zo vrezen velen. „Het persoonlijke contact moet blijven. Robot chatgesprekken in bijvoorbeeld de klantenservice zijn een goed voorbeeld hoe het niet moet worden.” Menig stemmer denkt hier net zo over: „Ik heb nu al een hekel aan die zelfscankassa, de menselijke maat gaat verloren.”

Ook vreest ruim de helft dat er op den duur te veel banen verloren zullen gaan door meer robotisering. Als de personeelskrapte weer voorbij is zou dit problematisch kunnen worden, verwachten sommigen. „Net als automatisering zal robotisering ingezet worden met als doel banen te vervangen. Dit is onafwendbaar. Kennis staat niet stil. Binnen 30 jaar is het een feit”, verwacht een deelnemer. Daarom moeten we de inzet van robots in beperkte mate omarmen, is de overheersende mening „Robots kunnen het werk verlichten, maar ze kunnen echter niet alle menselijke functies overnemen”, denkt iemand. Bovendien is de mens onmisbaar voor de ontwikkeling van robots, stelt men: „Wie gaat die robots bouwen, installeren en onderhouden? Het gaat om hoogwaardige technologie, waar halen we die mensen vandaan?” Anderen vinden vooral dat we eerst maar eens de ’uitkeringstrekkers’ aan het werk moeten zetten: „Die moeten gemotiveerd worden om aan de slag te gaan. Zorg dat werken meer loont dan niet werken, dan heb je die robots minder hard nodig.” Men denkt wel dat zware en saaie beroepen aantrekkelijker kunnen worden gemaakt omdat robots dit werk kunnen verlichten. „Robots verzetten meer (vervelend) werk in minder tijd dan een mens, hebben geen auto en vakantie nodig en klagen niet!”